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Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kişisel Twitter adresinden, metro kazasının nedenini açıkladı.

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde geçtiğimiz Cumartesi günü kaza yapmıştı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluşmuştu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma da olmamıştı.

AKTARMA SORUNUNDAN KAYNAKLI...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kişisel Twitter adresinden, metro kazasının nedenini açıkladı.

Twitter üzerinden gelen soruları yanıtlayan Tuna, bir kullanıcının, "Geçmiş olsun gözüme çarpan kazada yeni vagonların kaza olan yerde olması, normalde o hat üzerinden geçmiyorlardı; acaba aktarmasız tek sefer denemesi mi yapıyorlardı" yorumuna, "Doğru kardeşim. Gözünüzden kaçmamış. Aktarma sorunu konusunda geldiğim günden beri büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah o müjdeyi de vereceğimiz gün gelecek. Aktarma sorununu çözmek için önemli mesafe kat ettik. Adım adım güvenli bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

İşte o tweetler:

mustafa-tuna

Böylece Ankara'daki metro kazasının sebebinin aktarma sorunundan kaynaklandığı ortaya çıkmış oldu.

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Ankara Metro kazası mustafa tuna Twitter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KOCAMAN BİR YALAN İYİ PARTİNİN KURULTAYI VARDI AMAÇ ZORLUK ÇIKSIN İNSANLARI ZORA SOKMAK AMAÇ BU ÇÜNKÜ BUNLAR OTELERDEKİ SALONU İPTAL ETTİREN ELEKTRİK KESEN HER TÜRLÜ ZORLUĞU KOŞAN İNSANLAR OLUNCA METRO ARIZASI ,ÇARPIŞMASI NE TESADÜF ŞAHİTLERDE YOK İLK SEFER KAZA OLMASI BİLDİĞİM KADARI İLE SENSÖRLER VAR ÇARPIŞMAYI ÖNLEYİCİ. BAYAĞI İYİ BİR SENARYO BUNUN VEBALİNİ NASIL ÖDERSİNİZ BİLEMEM
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