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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 22:29 | Son Güncelleme

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda şalvarlı ve cübbeli bir grup zikir çekti. Havalimanındaki vatandaşlar ne olduğuna anlam veremeden şaşkınlıkla olup biteni izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen zikir görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan görüntüler sonrası Ekşi Sözlük, Facebook ve Twitter'da çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sonrası yetkililerin harekete geçtiği öğrenildi.

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zikir havalimanı Ankara Esenboğa zikir görüntüleri

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
bi defolup gidin ya zikir çekecek yer orası mı proke edip 28 şubatı yeniden mi getirmek istiyorsunuz hepsini tutuklayın.
Havaalanı bunun yeri değildir. Zaten bu nedenle hava alanında yapıyorlar.
müslüm gündüz ve fadime şahin gibi komplo kurmaya başladınız imam oğlu Ahmet Hakan
herkes bişeyler yapıyor FEMEN orasını burasını açıp şovunu yapıyor Bir başkası Molotofla Otobüs yakıp şovunu bir diğeri Kendini Meclis kürsüsüne Kelepçeleyip şovunu yapıyor bunlarda bunu yapmış yapmasalar eyiydi
@palermo544 ---He eyiydi. Şeker fabrikalarının satışıyla ve benzer durumlarla ilgili neden senden hiç yorum gelmiyor. Çok bilen.
kollarindan tutup dışari atacan eğer havaalaniysa herşeyin yeri zamani vardir.
toplumumuz benliğini yitirmiş. bu insanlar veya yabancılar orada zikir yerine mızıka ve kemanla şarkı söyleseydi eminim bu yorumlar yerine. etrafında çember oluşturmuş insanlar tempo tutuyor olurdu. veya video fenomenleri sayfalarında paylaşır. haberler ve gazetede başlık. avrupadanda alkış alırdık. elin hıristiyanı tuvalete bile boynunda haçla girer. aklına gelen heryerde haç işareti yapar. biz otobüsle yolculukta bile mezarlığın yanından geçerken elini açıp fatiha okuyana düşman oluruz.
Her şeyimiz şova dönüştü milliyetçilik şov. millilik şov. din şov bayrak sevgisi şov herkes şovlar dan bir şeyler nemalanmak istiyor ÇOK BUYUK LIDERMIŞIN BE ATAM ülkenin haline bak
Isınma turları bunlar... iyi günlerimiz daha. Alın size yepyeni bir Türkiye.
Türkiyenin geldiği son durum.Orada çıkıp iki slogan atsan polis seni yere yatırır karga tulumba götürür.Ama bunu yapınca kimsenin sesi çıkmıyor.Yazıklar olsun.
bunlar hangi dine mensup müslüman olmadıkları ortada islamiyette bu yok var diyen çıksın ortaya
evinde yapsa da laf ediyonuzz camiide yapsa da laf ediyonuz. Zikir yapan için saati falan yoktur. Her an her saat yapar. Bak da azıcık birşeyler kap. Sözüm kendine Müslümanım diyene...
ibadetin gizli olanı makbuldur
böyle bir zikir şekli doğrumudur değilmidir bilemicem..işin o tarafında değilim ama yapılan gayet doğal insanlar istediği yerde dua zikir ibadet yapabilir kaldıki musluman bir ülkeyiz.Ukrayna havaalaninda bizzat şahit oldum,yahudilerin havaalanında toplu halde sabah guneş doğarken yaptiklari dualarıni ustelik onlarda sakalli cubbeli ve değişik kiyafetleri vardi.Kimsede onları yadırgamadiii.güzel ulkem Ahmet hakana kaldı yazik.
Butun fetos varı tarikat cemaatler kapatılsın..
2018 turkıyesının geldıgı nokta yazıkkı mılletın gozu gormuyor
Bu görüntüler yeni değil yeni olsa bile insanlar birilerini yolcularken davul zurnada çalar ilahi de söyler zikir de çeker kimseyi ilgilendirmez. Ahmet hakan provakötörünü hiç ilgilendirmez.
Herşey serbest yeterki tepende sarık ayağında şalvar kimsede gıkını çıkartamıyor
Allah akıl fikir versin.
peygamberimiz böyle ibadet etmişmi ben duymadım bu nasıl iş ibadet gizli olur derler havaalanında hoş oluyormu hristiyanlar yahudiler yapsa orada aynı şekil hoş gelirmi size sizin umrunuzda olduğuda pek sanmıyorum allah hayırlara erdirsin
Bana 1 kişi çıksınki şunun müslümanlık olduğunu gösterecek 1 tane Ayet söylesin?ortalık yerde deli saçması hareketleri doğrulasın.Dinimiz kendinden geçmeyi değil kendine getirmeyi sağlar.Ya Kur-an dan 1 sayfa söyleyinki Allah aşkına bilelim ya öüslümanlık bu mu? ne oldu namaza ne oldu tesbihe ne oldu dualara? Bu ne buuuu yaaa
komplo yeni müslüm gündüz senaryoları ama yemez millet
bu nedir ya şaka gibi
tiyatro herkes bişeyin peşinde
Arkadaşlar her olan biteni yemeyin. Azıcık kafanızı kullanın. Algı operasyonlarının artacağı şu günlerde lütfen bu yemleri yutan değil, analiz edebilen olun
Buyrun eseriniz ile gurur duyun. Daha kendini havalimanında zikr yaparken tagleyip terfi alacak memurlar var aralarında. Geçenlerde bunlardan biride polis aracı sürüyordu. Hay Allah ım, iddia ediyorum biz onlardan daha çok Allahtan korkuyoruz.
Yemezler artik bu numaraları. Başka kapıya ...
Ülkede miting de ÇİLEEEEE Bülbülüm dese...ALLAHHH dicek kişiler var...Geçin bu ayakları millet AÇ AÇ...Ben anlamam şundan bundan MİLLET HARBİ AÇÇÇ...
sahte müslümanlar sırf işleri güçleri gösteriş elhamdülillah bizde müslümanız ibadetimizi gizli bir köşede yapıyoruz bunlar işte böyle yaparak islama zarar veriyorlar
İbadetin farzı açık olur. Zikretmek farz değil mi? Yaptığın iyilikler gizli olur. Gizli gizli diye bişey bellemişsiniz yürüyonuz ordan
tükiye özgür bir ülke
O kadar Güvenlik görevlilerinin arasında nasıl oluyor,bu cesaretleri nereden?İki kişi kavga etse güvenlik görevlileri dolardı.
ibadetin gizli olanı makbuldür diye bir laf vardı
Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz:)işte burda.Ah ulan ahh gösteri oldu herşey.Bir çocuk ezan sesinden etkilenmişti havalimanında,şimdi orada olsa annesinin eteğine yapışırdı.Gerek varmı ?
yeni türkiye
BUNLARIN DİNİ İLE BENİM DİNİM AYNI DEĞİL KARDEŞİM. BEN MÜSLÜMANIM ALLAH'A SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN. BU GÖSTERİYİ YAPANLARIN HANGİ DİNDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUM AMA SANIRIM BENİM DİNİMİ TEMSİL ETMİYORLAR. ZİRA ZİRA BU KONUDA AYET VAR Mâûn Sûre-i Şerif'i (2)
bunların hepsi militan olarak yetiştirlen belli bir grubun elemanı büyük ihtimalle bunları görsün bazı kafası karışıklarda nereye gidildiğinin farkına varsınlar birazda iyi oluyor boyle seyler umarım farkındalık yaratır bazı kesimin üzerinde türkiye nerelere gidebilir görürler ona göre karar verirler
Müslümanlığı karalıyorsunuz zikir bu mu bre gafiller Allah hepinizden hesap soracak!
ya bu memleketın savcısı polısı yokmu.bu adamlar zikir çekmek için değil devlete kafa tutmak ,toplumda infial yyaratmak ,korku iklimi oluşturmak için resmen nefret tohumları ekıyorlar.
Yaradanı zikretmenin türlü şekilleri vardır. Lakin gizli olanı makbuldür. Bu haberde anladığım kadarıyla yapılan zikirden ziyade adamların sakalları,cübbeleri,şalvarları daha ilgi odağı olmuş. Haber tamamen provakatif kokuyor. İnanın orada birileri toplum içinde sevişse veya break dans etse Ahmet Hakan'ın hiç sesi çıkmazdı....
Enteresan,gerçekten enteresan.:)
ilk defa spikere hak verdim ALLAH affetsin zikir haktir ama sanki show gibi geldi bana
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