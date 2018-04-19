Ankara Esenboğa Havalimanında Kastamonu yemekleri tanıtıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminalinde Kastamonu’nun yöresel yemekleri tanıtıldı.
Kastamonu Belediyesi ve Tadında Anadolu işbirliğinde Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali Tadında Anadolu’da düzenlenen "Kastamonu Lezzet Günleri" gerek havayolu yolcularının gerekse havalimanı protokolünün büyük beğenisine sahne oldu.
Tadında Anadolu restoranında 50 çeşit Kastamonu yemeği servis edilirken, yöresel ürünler de satışa sunuldu. Görsel ve sözlü tanıtım yapıldı. Ankara Vali Yardımcısı Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu başta olmak üzere Kastamonu lezzetlerini tadan havalimanı protokolü ise Tadında Anadolu ve Kastamonu Belediyesi’ne emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Etkinlikte 50’yi aşkın Kastamonu lezzeti yine Tadında Anadolu’da servis edilecek ve Kastamonu mutfağı yerli ve yabancı havayolu yolcularına tanıtılacak.
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