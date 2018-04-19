HABER

Ankara Esenboğa Havalimanında Kastamonu yemekleri tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 20:00 | Son Güncelleme

Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminalinde Kastamonu’nun yöresel yemekleri tanıtıldı.Kastamonu Belediyesi ve Tadında Anadolu işbirliğinde Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali Tadında Anadolu’da düzenlenen "Kastamonu Lezzet Günleri" gerek havayolu yolcularının gerekse havalimanı protokolünün büyük beğenisine sahne oldu.Tadında Anadolu restoranında 50 çeşit Kastamonu yemeği servis edilirken, yöresel ürünler de satışa sunuldu.

Ankara Esenboğa Havalimanında Kastamonu yemekleri tanıtıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminalinde Kastamonu’nun yöresel yemekleri tanıtıldı.
Kastamonu Belediyesi ve Tadında Anadolu işbirliğinde Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali Tadında Anadolu’da düzenlenen "Kastamonu Lezzet Günleri" gerek havayolu yolcularının gerekse havalimanı protokolünün büyük beğenisine sahne oldu.
Tadında Anadolu restoranında 50 çeşit Kastamonu yemeği servis edilirken, yöresel ürünler de satışa sunuldu. Görsel ve sözlü tanıtım yapıldı. Ankara Vali Yardımcısı Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu başta olmak üzere Kastamonu lezzetlerini tadan havalimanı protokolü ise Tadında Anadolu ve Kastamonu Belediyesi’ne emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Etkinlikte 50’yi aşkın Kastamonu lezzeti yine Tadında Anadolu’da servis edilecek ve Kastamonu mutfağı yerli ve yabancı havayolu yolcularına tanıtılacak.

Ankara Esenboğa Havalimanında Kastamonu yemekleri tanıtıldı

Ankara Esenboğa Havalimanında Kastamonu yemekleri tanıtıldı

Porno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttıPorno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttı
MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur? MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur?
UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.