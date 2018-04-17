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Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 Nisan 2018’de FETÖ’nün Hacettepe Teknokent A.Ş., yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 4 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, geçtiğimiz hafta, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirket için ’FETÖ ilişkisine rastlanılmadığı’ yönünde rapor hazırladığı, bu sayede ’resmi belgede sahtecilik yaparak FETÖ’ye yardım ettiği’ iddia edilen Ulusoy’un avukatları, tutuklama kararını veren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Mahkemenin itirazı yerinde görmemesi üzerine, Ulusoy’un avukatı bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı yapan avukat, Ulusoy’un FETÖ ile etkin mücadele ettiğini, 15 Temmuz akşamı bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde darbecilerle çatıştığı bu nedenle örgütün hedefinde olan bir isim olduğunu ileri sürdü.

ADLİ KONTROL UYGULANMADI

İtirazı değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, "İncelenen dosya kapsamına göre, şüpheliye isnat edilen suçlara ilişkin mevcut delil durumu değerlendirildiğinde suç vasfının şüpheli lehine değişeceği cihetle, tutuklama talebi ölçülü olmayacağı hakimliğimizce değerlendirilmekte, şüpheli Cihangir Ulusoy’un avukatı Nihat Parlak’ın itirazının kabulü ile Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararının kaldırılmasına" diyerek Ulusoy’u serbest bıraktı. Mahkeme, kararında adli kontrol hükümlerini de uygulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
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