Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 Nisan 2018’de FETÖ’nün Hacettepe Teknokent A.Ş., yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 4 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, geçtiğimiz hafta, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ



FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirket için ’FETÖ ilişkisine rastlanılmadığı’ yönünde rapor hazırladığı, bu sayede ’resmi belgede sahtecilik yaparak FETÖ’ye yardım ettiği’ iddia edilen Ulusoy’un avukatları, tutuklama kararını veren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Mahkemenin itirazı yerinde görmemesi üzerine, Ulusoy’un avukatı bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı yapan avukat, Ulusoy’un FETÖ ile etkin mücadele ettiğini, 15 Temmuz akşamı bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde darbecilerle çatıştığı bu nedenle örgütün hedefinde olan bir isim olduğunu ileri sürdü.