Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası

Duruşmada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl'ün yanı sıra milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko, Kemal Zeybek, İrfan Kaplan, Mahmut Tanal, Ali Haydar Hakverdi ve Murat Emir ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

Ankara Garı'na geldiklerinden kısa bir süre sonra bombaların patladığını, ardından çocuklarını aramaya koyulduğunu ifade eden Tedik, vatandaşların aracılığıyla oğluna ulaştığını anlattı.

Otopsi raporunda yer alan bilgilere inanmadığını belirten Tedik, oğlunun olay yerindeki polislerin attığı gaz bombasından etkilendiğini savundu.

Kamu çalışanlarının ihmali sonucu oğlunun hayatını kaybettiğini öne süren Tedik, adaletin yerini bulmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Müşteki Kemal Kılıç da yoğun güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna alındıklarını belirterek, "Bugün burada uygulanan güvenlik önlemleri neden o gün yapılmadı? Eğer o gün gerekli önlemler alınsaydı, bunlar olmayabilirdi." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden avukat Uygar Coşkun'un annesi Nuray Coşkun ise asıl suçluların dışarıda gezdiğini ileri sürdü. Nuray Coşkun, firari sanıklar yakalanmadan davanın bitirilmemesi gerektiğini söyledi.

Müşteki Özcan Tekin ise dönemin Ankara Valisi başta olmak üzere olayda ihmali olan kamu çalışanlarının beyanı alınmadığını, bu durumun adil yargılama yapılmadığının göstergesi olduğunu iddia etti.