Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için müşteki avukatlarına söz verdi.

Müşteki avukatları, sanıkların suçunun sabit olduğunu savunarak dosyanın genişletilip sanıkların irtibatta olduğu kişilerin de yargılamaya dahil edilmesini talep etti.

Avukatlar olayda ihmali olan kamu çalışanlarının mahkeme huzuruna çıkarılmasını istediklerini belirterek dönemin güvenlik bürokratlarının da yargılanması gerektiğini savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

