Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için müşteki avukatlarına söz verdi.
Müşteki avukatları, sanıkların suçunun sabit olduğunu savunarak dosyanın genişletilip sanıkların irtibatta olduğu kişilerin de yargılamaya dahil edilmesini talep etti.
Avukatlar olayda ihmali olan kamu çalışanlarının mahkeme huzuruna çıkarılmasını istediklerini belirterek dönemin güvenlik bürokratlarının da yargılanması gerektiğini savundu.
Duruşmaya öğle arası verildi.
Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı
Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum