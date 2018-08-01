Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İbrahim Halil Alçay da savunmasını hazırlayamadığını, bir önceki celseden itibaren geçen 45 günlük sürenin savunma için yeterli olmadığını öne sürdü.

Tahliye talebinde bulunan Alçay, savunma için ek süre istedi.

Sanıklar Metin Akaltın, Talha Güneş ve Erman Ekici de üzerlerine atılı suçları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için ek süre taleplerini reddeden mahkeme heyeti, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

