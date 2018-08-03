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Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Ankara Garı önünde 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

101 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

“Emek, barış, demokrasi” mitinginin yapılacağı tren garı kavşağında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırı cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı olmuştu.

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