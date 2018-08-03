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Ankara Garı sanıklarına 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada 9 sanık, "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı - Söz konusu sanıklara ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verildi - Mahkeme, hakkında mahkumiyet kararı verdiği sanıklara takdir indirimi uygulamadı

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada, 9 sanık "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen karar duruşmasında, sanık ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti müzekkere arası verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme söz konusu sanıkları ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin Burak Oramanoğlu ve Hüseyin Tunç ayrıca "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmaktan" 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan Ormanoğlu ve Akaltın'a "vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmaktan" ise 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası ile 36'şar bin TL adli para cezası uygulandı.

- 9 sanığına örgüt üyeliğinden ceza

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, aynı maddeden yargılanan sanıklar Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.
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- Dosyaları ayrıldı

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosyaların ayrılmasına, yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine karar verildi.

İlk duruşması 7 Kasım 2016'da başlayan davada bugüne kadar 54 celse görüldü.

Mahkeme, hakkında mahkumiyet kararı verdiği sanıklara takdir indirimi uygulamadı.

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