Ankara Garı sanıklarına 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada, 9 sanık "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen karar duruşmasında, sanık ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti müzekkere arası verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme söz konusu sanıkları ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin Burak Oramanoğlu ve Hüseyin Tunç ayrıca "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmaktan" 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin TL adli para cezasına çarptırıldı.