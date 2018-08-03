Ankara Garı terör saldırısı davasında karar verilmesi

"Salonda hepimiz kenetlendik. Hiç birimiz kişisel öfkeyle hareket etmedik. Karar okundu, yerlerimize oturduk, kımıldamadık, kımıldayamadık belkide ama sesimizi yükseltmedik. Biz, 10 Ekim 2015’te barış mitingine giden insanların aileleri olarak onlara layık bir şekilde bu süreci takip ettik. Biz bu insanların aileleriyiz, biz orada yaralanan insanlarız. Biz başka bir yöntem bilmiyoruz.

"Az önce tarihi bir karar verildi. Yargılanan sanıklar ceza aldılar." diyen Coşkun, şöyle devam etti:

Coşkun, 10 Ekim 2015’te yaşanan olayın ardından bu durumun takipçisi olduklarını belirterek, bugün de Ankara’ya kilometrelerce uzaktan geldiklerini ifade etti.

Bugün bu tarihi kararda da ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz adaletin bizi iyileştireceğine inanan insanlar olarak iki yıldır büyük bir mücadelede, kazananlar olarak ve hep birlikte burada büyük bir şey başardık. İnsanlar ne düşünürse düşünsün, gerçekten adaletin iyileştirici duygusunun karşısında ağlamayacağız ve pes etmeyeceğiz. Biz yine adalet demeye devam edeceğiz."

Açıklama sürerken bazı vatandaşların ağladığı, bazılarının da fenalık geçirdiği görüldü.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ile Mahmut Tanal, Kemal Bülbül, Ali Haydar Hakverdi’nin de aralarında bulunduğu bazı CHP ve HDP’li milletvekilleri de takip etti.

Duruşmayı izleyen müştekiler, daha sonra geldikleri araçlarla Cezaevi Yerleşkesi önünden ayrıldı.

