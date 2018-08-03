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Ankara Garı terör saldırısı davasında karar verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Karar sonrası duruşmanın görüldüğü cezaevi yerleşkesi önünde toplanan müştekiler adına basın açıklaması yapıldı - Saldırıda hayatını kaybeden Uygar Coşkun'un eşi Mehtap Sakince Coşkun, tarihi bir karar verildiğini ve yargılananların ceza aldıklarını belirtti

ANKARA (AA) - Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybeden Uygar Coşkun'un eşi Mehtap Sakince Coşkun, "Az önce tarihi bir karar verildi. Yargılanan sanıklar ceza aldılar." dedi.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin davada kararın açıklanmasının ardından müştekiler, duruşmanın görüldüğü Sincan Cezaevi Yerleşkesi karşısındaki alanda toplandı.

Müştekiler adına Barış Mitingi'nde hayatını kaybeten Uygar Coşkun'un eşi Mehtap Sakince Coşkun, açıklama yaptı.

Coşkun, 10 Ekim 2015’te yaşanan olayın ardından bu durumun takipçisi olduklarını belirterek, bugün de Ankara’ya kilometrelerce uzaktan geldiklerini ifade etti.

"Az önce tarihi bir karar verildi. Yargılanan sanıklar ceza aldılar." diyen Coşkun, şöyle devam etti:

"Salonda hepimiz kenetlendik. Hiç birimiz kişisel öfkeyle hareket etmedik. Karar okundu, yerlerimize oturduk, kımıldamadık, kımıldayamadık belkide ama sesimizi yükseltmedik. Biz, 10 Ekim 2015’te barış mitingine giden insanların aileleri olarak onlara layık bir şekilde bu süreci takip ettik. Biz bu insanların aileleriyiz, biz orada yaralanan insanlarız. Biz başka bir yöntem bilmiyoruz.

Bugün bu tarihi kararda da ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz adaletin bizi iyileştireceğine inanan insanlar olarak iki yıldır büyük bir mücadelede, kazananlar olarak ve hep birlikte burada büyük bir şey başardık. İnsanlar ne düşünürse düşünsün, gerçekten adaletin iyileştirici duygusunun karşısında ağlamayacağız ve pes etmeyeceğiz. Biz yine adalet demeye devam edeceğiz."

Açıklama sürerken bazı vatandaşların ağladığı, bazılarının da fenalık geçirdiği görüldü.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ile Mahmut Tanal, Kemal Bülbül, Ali Haydar Hakverdi’nin de aralarında bulunduğu bazı CHP ve HDP’li milletvekilleri de takip etti.

Duruşmayı izleyen müştekiler, daha sonra geldikleri araçlarla Cezaevi Yerleşkesi önünden ayrıldı.

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