HABER

Ankara Garı terör saldırısı davasında sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklar savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu - Davanın yarınki duruşmasında mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin davada, sanıklar son savunmalarını yapıyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklar Yakup Yıldırım, Nihat Ürkmez, Burak Ormanoğlu, Hacı Ali Durmaz, Abdülmutalip Demir ve Halil İbrahim Alçay, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, yargılama sonunda beraatlarını talep etti.

Davanın yarınki duruşmasında kalan 2 sanığın savunmalarının alınması halinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

- Savcının mütalaası

Cumhuriyet Savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, sanıklardan Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralıAdana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'da 70 yaşındaki kişinin darbedilmesiGÜNCELLEME - Samsun'da 70 yaşındaki kişinin darbedilmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Garı DEAŞ saldırısı Gar Patlaması Müşteki Sanık terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.