Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

HDP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

HDP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankaral HDP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara HDP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste



HDP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2-EŞREF KİRAZ

HDP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-NURAY TÜRKMEN CANLI

HDP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-VELİ SAÇILIK



