Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül ilçelerinde, iki saat içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlüğün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 19.30'a kadar Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül'de kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
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