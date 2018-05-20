HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara'ya sel uyarısının ardından gelen dolu yağışı Başkent sokaklarını beyaza bürüdü. Meteoroloji 'Sel, yıldırım, dolu riskine karşı tedbirli olunmalı' uyarısı yaptı.

Ankara'da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü.

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

DOLU SOKAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.

5 MAYIS'TA 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ankara'da 5 Mayıs'ta öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı felç etmişti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, Mamak ilçesini sular altında bıraktı. Sel suları çok sayıda iş yeri ve araca zarar vermiş, selde 6 kişi yaralanmıştı.

ankara sel

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Yunanistan'dan Dikili eski Belediye Başkanı Özgüven'e 'Barış Ödülü'Yunanistan'dan Dikili eski Belediye Başkanı Özgüven'e 'Barış Ödülü'
Taksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiasıTaksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Meteoroloji sel

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.