Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı

Ankara'da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü.

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

DOLU SOKAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.

5 MAYIS'TA 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ankara'da 5 Mayıs'ta öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı felç etmişti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, Mamak ilçesini sular altında bıraktı. Sel suları çok sayıda iş yeri ve araca zarar vermiş, selde 6 kişi yaralanmıştı.





