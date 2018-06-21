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Ankara için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Başkentte bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan) yerel kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarı

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