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Ankara için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ve çevrelerinde 2 saatlik periyotta gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nallıhan sağanak

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