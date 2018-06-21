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Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın özellikle güney ve batı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RADARA DA YANSIDI

Ankara'ya doğru ilerlemekte olan yağış yüklü hava kütlesi meteoroloji radarına da yansıdı.

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İŞTE İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini raporuna göre, İstanbul'da cumartesi, pazar ve salı günleri yağışlı geçecek. İstanbul'da en düşük sıcaklık ise 28 derece olacak.

istanbul

YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde batı kesimleri olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35

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