Ankara iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Başkent Ankara'nın dört bir köşesinde ramazan çadırları, camilerde mahyalar ile şehir 2018 Ramazan ayı için donandı. Evlerde de ilk iftar ve sahur için sofralara gelecek yemekler hazırlanıyor. Seçim hazırlıkları ile hareketli günler geçiren siyasetin merkezi Ankara'da atmosfer Ramazan ile değişecek. Peki Ankaralılar kaçta sahura kalkacaklar ve kaçta iftar açacaklar. İşte 2018 Ramazan imsakiyesine göre Ankara İftar vakti, imsak vakti ve sahur zamanı... ANKARA 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ 1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 21 05 Haziran 2018 Salı 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:19 05:13 12:54 16:50 20:22 22:08 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:19 05:13 12:54 16:50 20:23 22:08 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:18 05:13 12:54 16:50 20:23 22:09 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:18 05:13 12:54 16:51 20:24 22:10 28 12 Haziran 2018 Salı 03:17 05:12 12:54 16:51 20:24 22:11 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:11 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:12 12:55 16:51 20:25 22:12 SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir. ORUÇ TUTULMASININ YASAK OLDUĞU GÜNLER Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Yasağın mahiyetine ve ağırlık derecesine göre, bugünlerin bir kısmında oruç tutmak haram veya tahrîmen mekruh, diğer bir kısmında ise tenzîhen mekruhtur. Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67). Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak yasaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396). Bu günlerde oruç tutmanın yasak oluşunun nedeni, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmalarıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir. Bundan dolayı, ona “fıtır/iftar bayramı” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü bu yönüyle bir aylık Ramazan orucunun iftarı olmaktadır. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki bunun en azından edep dışı olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 49).

Hacıların, oruç tuttukları takdirde güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhicce’nin 8. “terviye” ve 9. “arefe” günlerinde oruç tutmamaları daha uygun olur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), arefe günü Arafat’ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır (Ebû Dâvûd, Savm, 64). Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nafile oruç tutmuş olmalarından daha hayırlıdır. Bunların dışındaki bazı günlerde oruç tutmak ise çeşitli sebeplerle mekruh sayılmıştır. Mesela; sadece âşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak, yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh görülmüştür (Ebû Dâvûd, Savm, 66). Şek günü (Şaban ayının sonuna gelip, Şaban’dan mı yoksa Ramazan’dan mı olduğunda şüphe edilen gün) oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazan’ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır (Buhârî, Savm, 11, 14; Müslim, Sıyâm, 21; Ebû Dâvûd, Savm, 11). İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur. Buna visâl orucu (savm-i visâl) denir. Hz. Âişe’nin belirttiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) visâl orucu tutmalarını yasaklamış; kendisinin bu şekilde oruç tuttuğu hatırlatılınca da “Siz benim gibi değilsiniz; beni Rabbim yedirir, içirir.” (Müslim, Sıyâm, 55-58) diye cevap vermiştir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.