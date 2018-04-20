Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Bardakçı’dan Vali Topaca’ya ziyaret

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle birlikte Vali Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Vali Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Ali Sözen de hazır bulundu. Makam koltuğunu Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Bekiroğlu’na devreden Vali Topaca, yaptığı konuşmada, ’’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Pazartesi çok yoğun törenler olduğu için sizleri bugün kabul etmek, sizinle görüşmek istedim. Tabii devletimiz sizlere çok önem veriyor, bunu biliyorsunuz. Çocukları çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımız seviyor, Başbakanımız seviyor, Milli Eğitim Bakanımız seviyor, milletimiz seviyor, herkes sizi seviyor. Sizin geleceğiniz için herkes seferber. Herkes bir şeyler yapma derdinde. Yeni okullar, yeni spor tesisleri, yeni hastaneler yapıyoruz. Hepsi sizin rahat eğitim görmeniz, en güzel şekilde yetişmeniz, geleceğe hazırlanmanız için. Adeta devlet bir seferberlik ilan etmiş durumdadır. Biz de bu çerçevede vilayet olarak çalışıyoruz. Ankara’da 350 tane okul yapıyoruz. Yaklaşık on bin 500 derslik, ilave bu okulların içerisine konferans salonları, sosyal tesisler, spor tesisleri, atölyeler, aklınıza gelebilecek her türlü donanımı da yapmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle önümüzdeki dönemde okuduğunuz okullar, oturduğunuz sıralar, boş zamanlarınızı geçirdiğiniz bahçeler, spor tesisleri de dahil olmak üzere hepsi çok daha güzel hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

"Sizler 15-20 yıl sonra gerçek anlamda buralarda oturacaksınız. Bu ülkenin başbakanı, bakanı, valisi, belediye başkanı sizler olacaksınız’’

Topaca, öğrencilerin çok çalışkan olup kendilerini çok iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, ’’Ben de bir babayım. Öğretmenlerinizin, babalarınızın, annelerinizin de sizlerden beklentimiz var. Sizlerin iyi yetişmenizi, ülkemize, devletimize, milletimize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Tabii sahip çıkmak öyle kuru laflarla olmuyor. Ne yapmak gerekiyor? Çok çalışmak gerekiyor. Çalışkan olmanız, kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Derslerinize en güzel şekilde, öğrenmek maksadıyla çalışmanız gerekiyor. Bunları yaparken de sizleri yetiştiren öğretmenlerinizin, annelerinizin, babalarınızın ve büyüklerinizin nasihatlerine de uymanız gerekiyor. Çünkü siz daha yenisiniz, hayatla ilgili tecrübeleriniz az olabilir. Büyükleriniz aynı yollardan, işte sizin okuduğunuz okullardan, sıralardan, sokaktan, mahalleden, yoldan onlar da yıllar önce geçtiler. O eğitimleri gördüler, hayatla ilgili birçok tecrübeleri oldu. Akıllı insan, kendinden önceki tecrübeleri bir şekilde kullanıp kendisine rehber edinebilen kişidir. O tecrübelerden yararlanmak suretiyle daha az hata yapmanın, daha verimli çalışmanın ve hayata daha güzel tutunmanın yolu, büyüklerinizin size vereceği öğütleri en güzel şekilde dinleyip uygulamakla olur. Dolayısıyla sizler de öğretmenlerinizin sizin iyiliğiniz için verdiği bütün tavsiyelere uyun, onların söylediklerini yapın ve kendinizi en güzel şekilde yetiştirin. Not almak için çalışmayın, öğrenmek için çalışın. Hayatta bir gün bu bana lazım olacak diye hafızanızda bilgileri tutmaya çalışın. Sizler 15-20 yıl sonra gerçek anlamda bu buralarda oturacaksınız. Bu ülkenin başbakanı, bakanı, valisi, belediye başkanı sizler olacaksınız. Bugün kendinizi iyi yetiştiremezseniz üstlendiğiniz görevleri, sorumlulukları yerine getiremezsiniz. Benim tavsiyem öğrenmek için çalışın, sürekli okuyun, kendinizi sürekli geliştirin. Bunları yaparsanız geleceğimiz daha güzel, ülkemiz daha aydınlık, refahımız daha fazla olacaktır. Bu konuda biz sizlere güveniyoruz. Sizlerin iyiliği için de her türlü çalışmayı yaptığımızı da bilmenizi istiyoruz’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Vali Topaca’nın makam koltuğunu devrettiği Muhammed Hüseyin Bekiroğlu da bu makamı temsil etme mutluluğunu kendilerine yaşattığı için Vali Ercan Topaca’ya teşekkür ederek, ’’Milli iradenin temsil makamı Meclisimizin açılışının 98. yıl dönümü kutlu olsun. 23 Nisan 1920 milletimizin bağımsızlık mücadelesinin kuşkusuz en önemli adımıdır. Bu eşsiz vatanı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna canları ve kanlarıyla mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Arkadaşlarım adına tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor barış ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Törene katılan çocuklar ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Topaca, ziyaretin sonunda birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.