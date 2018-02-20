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Ankara Instagram Yarışması başvuruları için son 3 gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı’nın organizasyonundaki; Ankara’nın kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan ve yöresel değerlerin ön plana çıkartılmasını amaçlayan “1.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın organizasyonundaki; Ankara’nın kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan ve yöresel değerlerin ön plana çıkartılmasını amaçlayan “1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması” başvuruları 23 Şubat tarihinde sona erecek.
Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Yarışmayla Ankara’nın tarihi mekanları, müzeleri, vakıf eserleri, türbeleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan fotoğrafların yanı sıra, yöresel değerlerinin de ön plana çıkacağı fotoğrafların sosyal medya takipçileri tarafından çekilerek Ankara’ya kazandırılması amaçlanıyor. Yarışmaya katılan fotoğraflar profesyonel jüri ekibi ile fotoğrafın instagram üzerinden aldığı beğeni sayısınca değerlendirilecek. Böylelikle sosyal medya takipçilerinin de Ankara’nın değerleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve farkındalıklarının artmasının sağlanacağı belirtildi.
Ayrıca Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması; Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin tanıtılması; Ankara içi turizmin canlandırılması; yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının, yaşatmalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması; yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması; sosyal medya takipçilerinin özellikle Instagram kullanıcılarının Ankara’nın değerlerinin farkına varması ve Ajans’ın Instagram hesabının daha aktif hale getirilmesinin de amaçlandığı bildirildi.
Yarışmaya katılmak için Ankara temalı fotoğrafların Instagram üzerinden #Ankaradagezilecekçokyervar etiketini ekleyip Ankara Kalkınma Ajansı resmi Instagram hesabı @cityofankara‘yı mention ederek fotoğraf altında açıklama ekleyerek paylaşılması gerekiyor.
Katılımcılar ayrıca, http://www.ankaradagezilecekcokyervar.com/ web sitesindeki başvuru formunu doldurarak ve fotoğraflarının orijinal hallerini yükleyerek başvurularını tamamlayabiliyor.

Birinciye fotoğraf makinesi
Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme ve belli oranlarda Instagram üzerinden alınan beğeniler sonucunda; birinci olan yarışmacıya fotoğraf makinesi, ikinci olan yarışmacıya laptop, üçüncü olan yarışmacıya da cep telefonu ödülü verilecek. Üç mansiyon ödülünün de verileceği yarışmada birinci mansiyona ulaşım masrafı ile 4 veya 5 yıldızlı termal otelde konaklama, ikinci mansiyona yurt içi gidiş dönüş uçak bileti, üçüncü mansiyona Ankara’da çift kişilik akşam yemeği ödülü verileceği ifade edildi.
Yarışma başvuruları 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya ilişkin detaylara Ajansın web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Yarışmaya ilişkin açıklama yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık "Ankara’nın kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtacak, yöresel değerlerini ön plana çıkartacak, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden canlanmasını sağlayacak olan 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması’nın Ankara tanıtımına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sosyal medyanın giderek yaşamın her safhasına girdiği günümüzde Ankara’nın sahip olduğu bu değerlerin Instagram üzerinden yaygınlaşması da gerekmektedir" dedi.

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