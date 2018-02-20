Ankara Instagram Yarışması başvuruları için son 3 gün

Ankara Kalkınma Ajansı’nın organizasyonundaki; Ankara’nın kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan ve yöresel değerlerin ön plana çıkartılmasını amaçlayan “1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması” başvuruları 23 Şubat tarihinde sona erecek.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Yarışmayla Ankara’nın tarihi mekanları, müzeleri, vakıf eserleri, türbeleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan fotoğrafların yanı sıra, yöresel değerlerinin de ön plana çıkacağı fotoğrafların sosyal medya takipçileri tarafından çekilerek Ankara’ya kazandırılması amaçlanıyor. Yarışmaya katılan fotoğraflar profesyonel jüri ekibi ile fotoğrafın instagram üzerinden aldığı beğeni sayısınca değerlendirilecek. Böylelikle sosyal medya takipçilerinin de Ankara’nın değerleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve farkındalıklarının artmasının sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması; Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin tanıtılması; Ankara içi turizmin canlandırılması; yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının, yaşatmalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması; yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması; sosyal medya takipçilerinin özellikle Instagram kullanıcılarının Ankara’nın değerlerinin farkına varması ve Ajans’ın Instagram hesabının daha aktif hale getirilmesinin de amaçlandığı bildirildi.

Yarışmaya katılmak için Ankara temalı fotoğrafların Instagram üzerinden #Ankaradagezilecekçokyervar etiketini ekleyip Ankara Kalkınma Ajansı resmi Instagram hesabı @cityofankara‘yı mention ederek fotoğraf altında açıklama ekleyerek paylaşılması gerekiyor.

Katılımcılar ayrıca, http://www.ankaradagezilecekcokyervar.com/ web sitesindeki başvuru formunu doldurarak ve fotoğraflarının orijinal hallerini yükleyerek başvurularını tamamlayabiliyor.