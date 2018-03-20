HABER

Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

Ankara-İstanbul yolu Susuz mevkiinde bir yolcu minibüsü devrildi. Son dakika habere göre, korkunç kazada yaralılar var

Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza! Yaralılar var

Ayrıntılar geliyor...

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktıTecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara istanbul Kaza

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.