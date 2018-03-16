Ankara İtfaiyesi’ne ileri sürüş eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ileri sürüş eğitimi aldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında uzmanlar tarafından verilen eğitimde itfaiye personeli, sürüş teknikleriyle ilgili olarak hem teorik hem de uygulamalı eğitime tabi tutuldu. İtfaiye Daire Başkanlığının müdahale biriminde görevli 30 personelin katıldığı eğitimde, olaylara müdahalede zamanla yarışın önemine vurgu yapıldı. İtfaiye araçlarını kullanan sürücülere defansif ve ileri sürüş teknikleri anlatıldı. Olumsuz hava koşullarında sürüş, önden kaymalarda kontrol, frenaj, engelden kaçma, slalom ve “U” dönüşü gibi zorlu şartlarda sürüş tekniklerini öğrenen personel, trafikte karşılaşılabilecek tüm riskler konusunda da eğitildi.

Pek çok farklı koşulda araç kontrol yöntemlerinin direksiyon başında uygulamalı gösterildiği eğitime katılan itfaiye erleri, ’’Uygulamalı eğitim sayesinde yangın ve afet durumlarında, çabuk müdahale hallerinde araç kullanımını en ivedi şekilde gerçekleştirmeye yönelik önemli bilgiler edindik. Kişisel sürüş becerilerimizi test etme imkanı bulduk. Bu bizim daha da gelişmemize katkı sağladı. Hatta farklı kayganlıktaki zeminlerde araç kullanma yeteneğimizi artırma şansı yakaladık’’ dediler.

Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan bu tip eğitimlerin süreceği bilgisini veren yetkililer, ’’Personelimiz için gerekli en iyi eğitimleri, bu konudaki en etkili ve deneyimli uzmanlardan almaya devam edeceğiz’’ açıklamasını yaptılar.