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Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Ankara İYİ Parti milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte İYİ Parti'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Ankara adayları. Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İYİ Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY AYDIN
HALİL İBRAHİM ORAL
MESUT ÖZARSLAN
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
MİNE BAŞ
YETKİN ÖZTÜRK
KADRİYE ÜNLER
FEHMİ KANDEMİR
BARIŞ DOĞAN
ÇAĞLAR AY
İHSAN KOÇAK
KENAN TÜRÜDÜ
HATİCE KÜÇÜK

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞENOL BAL
ERSÖNMEZ YARBAY
GÖKHAN BEKER
FARUK KÖYLÜOĞLU
HASAN SEYMEN
HEDİYE AKDERE
TUNCAY TEKAY
HÜSEYİN ÖZLÜK
BAHA CANKUT SARITAŞ
ÇİĞDEM BİNGÖL
BARIŞ ÇALIŞKAN

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURMUŞ YILMAZ
AYHAN ALTINTAŞ
REŞAT ERDOĞAN
TAMER KAYAALP
AYŞE SUCU
ÖMER KARAKAŞ
HÜSEYİN ŞİMŞEK
UMUTCAN GÜNERKAYA
AHMET CAN BUĞDAY
BÜLENT GÜRSOY
ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
BERİL GÜMÜŞ

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Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesiAnkara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi
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