Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İYİ Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste



İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY AYDIN

HALİL İBRAHİM ORAL

MESUT ÖZARSLAN

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

MİNE BAŞ

YETKİN ÖZTÜRK

KADRİYE ÜNLER

FEHMİ KANDEMİR

BARIŞ DOĞAN

ÇAĞLAR AY

İHSAN KOÇAK

KENAN TÜRÜDÜ

HATİCE KÜÇÜK

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞENOL BAL

ERSÖNMEZ YARBAY

GÖKHAN BEKER

FARUK KÖYLÜOĞLU

HASAN SEYMEN

HEDİYE AKDERE

TUNCAY TEKAY

HÜSEYİN ÖZLÜK

BAHA CANKUT SARITAŞ

ÇİĞDEM BİNGÖL

BARIŞ ÇALIŞKAN

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURMUŞ YILMAZ

AYHAN ALTINTAŞ

REŞAT ERDOĞAN

TAMER KAYAALP

AYŞE SUCU

ÖMER KARAKAŞ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

UMUTCAN GÜNERKAYA

AHMET CAN BUĞDAY

BÜLENT GÜRSOY

ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU

BERİL GÜMÜŞ

