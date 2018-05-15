HABER

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

AYRINTILAR GELECEK...

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!
Bingöl'de, ABD ve İsrail protesto edildiBingöl'de, ABD ve İsrail protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'den İran'a yeni yaptırım!

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'den İran'a yeni yaptırım!

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.