HABER

Ankara-Kırıkkale yolunda trafik kazası: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale yolunda, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Ankara-Kırıkkale yolunda, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara-Kırıkkale yolunun Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi.

Burak Yakışır'ın (36) kullandığı 06 ZHM 98 plakalı otomobil, yol kenarında inşaat halindeki beton köprünün ayağına çarptı.

Kazada sürücü Burak Yakışır'ın yanı sıra babası Zeki Yakışır (64), annesi Mahbup Yakışır (63) ile 32 yaşındaki kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin hayatını kaybetti.

Cenazeler hurdaya dönen araçtan itfaiye yardımı ile çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımıFatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı
Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.