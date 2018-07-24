Ankara-Kırıkkale yolunda trafik kazası: 4 ölü

Ankara-Kırıkkale yolunda, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Ankara-Kırıkkale yolunun Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi.
Burak Yakışır'ın (36) kullandığı 06 ZHM 98 plakalı otomobil, yol kenarında inşaat halindeki beton köprünün ayağına çarptı.
Kazada sürücü Burak Yakışır'ın yanı sıra babası Zeki Yakışır (64), annesi Mahbup Yakışır (63) ile 32 yaşındaki kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin hayatını kaybetti.
Cenazeler hurdaya dönen araçtan itfaiye yardımı ile çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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