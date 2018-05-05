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Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.  Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi.

Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1) 

Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA) - Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

(FOTOĞRAF)

Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1) Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1) Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1)

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