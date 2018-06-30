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Ankara markaları Altınköy'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Başkentliler, Altınköy Açıkhava Müzesi'nde kurulan Atatürk Orman Çiftliği, Nuhun Ankara Makarnası, Türk Traktör, Eyüp Sabri Tuncer, Abdurrahman Tatlıcı ve Kocatepe Kahvesi stantlarını 15 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek

Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara'nın köklü markalarının ürünlerini tanıtmak üzere kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkentliler ve çevre illerden gelen ziyaretçiler etkinlikte, Atatürk Orman Çiftliği, Nuh'un Ankara Makarnası, Abdurrahman Tatlıcı ve Kocatepe Kahvesi stantlarında makarna, dondurma, tatlı, Türk kahvesi ve birçok ev yapımı ürünü tatma imkanı buldu.

Türk Traktör ve Eyüp Sabri Tuncer stantları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin yapıldığı alanın, içinde dört müze bulunan bir köy olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu anda bir vadide daha inşaat çalışmaları devam ediyor, orası da bittiğinde müzemiz bu yılın sonunda tamamen ziyaretçiye açılacak. Alanda farklı aktivitelerin olabileceği mekanlar da açılacak. Geçen yıl hasat festivali düzenlemiştik. Festival çok ilgi gördü. Bu yıl 'Ankara' denildiğinde akla gelen, büyük emeğin sonucu oluşmuş Ankara'nın gerçek markalarını buluşturalım istedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayıları artarak devam edecek."

Etkinlik, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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