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Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 08:52 | Son Güncelleme

Mahrem imamlar soruşturmasında yeni dalga! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki daha önce idari işlem yapılan 22 albay, halen aktif görevdeki 19 yarbay, 27 yarbay olmak üzere 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon 19 ilde yapılıyor...

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

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