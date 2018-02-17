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Ankara merkezli 33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 11:08 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 33 ilde operasyon başlatıldı. Son dakika habere göre, FETÖ operasyonunda 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında soruları çalarak akademiye yerleştiği tespit edilen Ankara merkezli 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
2012 yılında iktidarda CHP vardı soruları onlar çalmışlardır kesin bu aptal milleti kandırın bakalım ne istedim de vermedik diyen onlar parsel parsel sattığı diyen onlar pensilvanyaya giden onlar cemaatin okulunda okuyan damat ve sonra biz kandırıldık dersiniz allah bir gün hepinizin cezasını verecek
alın akp li yöneticileri bu iş bitsin...
ülke nezarethane ye döndü. hergün hergün operasyon. Kim aldıya gideceğiz birgün.
bir bitmedi bu soykalar
17 Aralıktan sonra büyük oyunu hemen anlayıp biat edenlerde dahil mi bu operasyona ?
ben 17 yasımdayken bile biliyodum fetullah olmadan polis olunamıycanı devlet yeni mi öğrendi bunu niye bu kadar geç kalındı bizim aklımızın ermediği bişeyler mi var ?
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