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Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu nasıl bir başlık insan dikkat eder aranıylılar artık ciddiyetide kalmadı
bu mücadele bitmez.
Keşke YUNAN kazansaydı diyen ATATÜRK ve cumhuriyet düşmanı ismailin damadı fetodan aranıyor nerede bu?????
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