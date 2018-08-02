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Ankara merkezli birçok ilde operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

Ankara merkezli birçok ilde operasyon!

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı operasyon

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