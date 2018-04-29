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Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

1 Mayıs öncesi provokatif eylem hazırlığında bulundukları belirlenen terör örgütü üyelerine yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı

1 Mayıs öncesi provokatif eylem hazırlığında bulundukları belirlenen terör örgütü üyelerine yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi provokatif eylem hazırlığında bulundukları tespit edilen, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L), Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist/Konferans (TKP/ML Konferans) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/ Devrimci Yol (THKP-C/DEV-YOL) terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli olarak İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

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