Ankara metrosunda kaza

Başkentte, hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treninin, Ulus makas bölgesinde kaza yapması sonucu Kızılay-Batıkent yönünde seferlere ara verildi.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Kızılay-Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni kaza yaptı.

Ulus makas bölgesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kızılay-Batıkent yönünde seferlere ara verilirken, Batıkent'ten İvedik istasyonuna gelen yolcular buradan otobüslerle Kızılay'a aktarıldı.

Seferlerin normale dönebilmesi için Ulus makas bölgesindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, güne üzücü bir haberle uyandıklarını belirterek, "Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik-Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazaya ilişkin fotoğraflar da paylaşan Tuna, kaza nedeniyle EGO ve BUGSAŞ personeline geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.