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Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:17 | Son Güncelleme

MHP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Ankara MHP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte MHP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Ankara adayları. Ankara MHP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

MHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara MHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara MHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEVLÜT KARAKAYA DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ZUHAL TOPÇU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

3 EYÜP YILDIZ LİSE HALKLA İLİŞKİLER

4 DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 MEHMET DUYGULU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

6 LEVENT ÇAĞLANCI ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 ŞENİZ SEZGİN YÜKSEK LİSANS HALKLA İLİŞKİLER

8 CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

9 OĞUZ YILMAZ ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

10 FATİH MORMENEKŞE YÜKSEK LİSANS UZMAN

11 NEVİN KORKMAZ ÜNİVERSİTE SİGORTACI

12 KENAN FİDAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

13 SELİM ŞAHİN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST

2 NEVİN TAŞLIÇAY ÜNİVERSİTE ECZACI

3 ABDULLAH AĞAR ÜNİVERSİTE YAZAR-DANIŞMAN

4 TARKAN TOPER ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 NAİM YANIK LİSE İŞÇİ

6 GÖKHAN AĞDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 SERDAR BİLGİLİ ÖN LİSANS YÖNETİCİ

8 AYDIN ERKOÇ LİSE İŞADAMI

9 VEDAT KÖSEOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU

10 EROL ELİDEMİR LİSE İŞADAMI

11 MEHMET YURTOĞLU LİSE İŞ ADAMI

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI

2 ERKAN HABERAL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

3 FATİH ÇETİNKAYA LİSE MÜTEAHHİT

4 ŞÜKRÜ ALNIAÇIK ÜNİVERSİTE GAZETECİ

5 ABDULLAH BAHADIR ALPEREN YÜKSEK LİSANS AVUKAT

6 DURDU MEHMET KÖŞ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

7 HAKAN DOĞRU ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 ALTUĞ BARIŞ DOĞAN YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ

9 EMRE KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

10 HÜSEYİN YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

11 HAYDAR DURAN ORTAOKUL YÖNETİCİ

12 ŞABAN IŞIK LİSE EMEKLİ

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