Ankara milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

ANKARA 1. Bölge
AK Parti
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan
MHP
1- Mevlüt Karakaya
CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA 2. Bölge
AK Parti
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız
ANKARA 3. Bölge
AK Parti
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan
MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş
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