Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Türkiye ile Rusya arasındaki 'uçak krizinin' aşılmasına büyük katkı sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda 'Devlet Nişanı' verilen eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'a Türkiye'de de ödül yağıyor. Daha önce Rus turistlere yeniden kavuşan turizmcilerin plaket takdim ettiği Çağlar'a, bu kez de Rusya'nın önemli pazarları arasında yer aldığı Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri ödül verdi. İki sektörün kanaat önderleri, dün akşam düzenlenen yemekli toplantıda, Cavit Çağlar'a ayrı ayrı plaket takdim etti.

Çağlar, hazır giyim adına verilen plaketi İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur ve Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya'nın elinden aldı.

Tekstil sektörü adına ise Cavit Çağlar'a ödülünü, İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Sani Konukoğlu, Akdeniz Tekstil ve Hammdeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay birlikte verdi.