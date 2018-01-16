Ankara Müftüsü, annesinin cenaze namazını kıldırdı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ANKARA Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Düzce'de yaşamını yitiren annesi Ayşe Sönmezoğlu'nu (94) son yolculuğuna uğurladı. Müftü Sönmezoğlu, annesinin cenaze namazını kıldırdı.
Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun Düzce'de oturan annesi Ayşe Sönmezoğlu dün yaşamını yitirdi. Ayşe Sönmezoğlu için Düzce Kurbantepe Cami'nde kılınan cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve vatandaşlar katıldı. Müftü Sönmezoğlu, annesinin cenaze namazını kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise anneliğin değeri hakkında vaaz verdi. Ayşe Sönmezoğlu, cenaze namazının ardından Kurbantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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