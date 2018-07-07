Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467. Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi.
Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Ankara Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Etimesgut İlçesi Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana gelmiştir. Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kalmıştır. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılmış ve 1 işçi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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