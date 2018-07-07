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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Ankara'nın Etimesgut İlçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467. Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi.

4 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Etimesgut İlçesi Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana gelmiştir. Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kalmıştır. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılmış ve 1 işçi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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Ankara Etimesgut inşaat göçük

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