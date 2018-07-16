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Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:01 | Son Güncelleme

Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde taş yünü fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişi de ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde taş yünü fabrikasında yağ tankından kaynaklanan bir patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, hafif şekilde yaralanan bir kişinin de ayakta tedavi edildiği bildirildi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, soğutma çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı patlama

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