Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!

Edinilen bilgilere göre, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde taş yünü fabrikasında yağ tankından kaynaklanan bir patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, hafif şekilde yaralanan bir kişinin de ayakta tedavi edildiği bildirildi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, soğutma çalışmaları sürüyor. (İHA)
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