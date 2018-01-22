Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bölgesel ve küresel krizlerin arasında, ekonomisi için kendine korunaklı bir alan oluşturmayı başardığını, bu sayede en ağır saldırıların bile üstesinden kısa sürede gelip 2023 hedeflerine odaklanılabildiğini söyledi.
Bunun en çarpıcı örneğinin15 Temmuz darbe girişimi olduğuna işaret eden Erdoğan, darbe gecesi sabaha kadar tankların, helikopterlerin, uçakların, silahların karşısında aslanlar gibi mücadele eden vatandaşların, ilk iş gününden itibaren döviz bürolarına akın ettiğini, birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 milyarlık dövizin Türk lirasına çevrildiğini hatırlattı.
"Bu millet asil bir millet, bu millet karakterli bir millet. Kendi parasını belirleyici bir para konumuna getirmek çok önemli bir şey." diyen Erdoğan, artık yerli ve milli parayla uluslararası ticarete başlandığını, bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.
Erdoğan, savunma sanayisinde, enerji sektöründe bunun adımlarının atılmaya devam ettiğini belirterek, "Şimdi ülke adı vermeyeceğim, inşallah yakın bir zamanda onu da duyacaksınız. Ciddi manada, yoğun bir şekilde bu rakamlar devreye giriyor. Türk lirası, uluslararası bir para birimi olarak devrede olacak. Aynı şekilde o ülkelerin parası da." diye konuştu.
Türkiye'nin Rusya'dan, S-400'lerle ilgili Rus rublesiyle bir kredi aldığını anımsatan Erdoğan, aradaki güvenin, ekonomik güvenin, iki ülkeyi farklı yerlere taşıdığını vurguladı. Erdoğan, "İnşallah bu süreç, çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek." ifadesini kullandı.
- "Türkiye ekonomide güçlü olduğu bir dönemde"
Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Bugünlerde tüm dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu hamdolsun, inşallah başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır." dedi.
Türkiye'nin, ekonomide güçlü olduğu bir dönemde bu adımı attığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Herkes, Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için, demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunu biliyor. Ankara Sanayi Odası'nın bu toplantısı vesilesiyle girdiğimiz tüm mücadelelerde desteklerini yanımızda bulduğumuz iş dünyamıza teşekkür borcumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesini seven, milletine aşkla, sevgiyle, samimiyetle hizmet eden, 2023 hedeflerimize gönülden bağlı, kendi geleceğini, devletinin geleceğinden ayrı görmeyen iş adamlarımızla birlikte inşallah daha nice zaferlere birlikte yürüyeceğiz."
Erdoğan, iş adamlarıyla dünyayı karış karış gezdiklerini, her ülkenin potansiyelini en azami derecede kullanabilecekleri yolları, yöntemleri araştırdıklarını, güçlü bağlantılar kurduklarını dile getirdi.
- "İleri geri konuşan hiç kimseye aldırmıyoruz"
İş adamlarının kazancının, Türkiye'nin kazancı olduğunu bildikleri için bu konuda ileri geri konuşanlara aldırmadıklarını vurgulayan Erdoğan, siyaset diplomasisini, ekonomi diplomasisiyle taçlandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Bugün verilecek ödüllerin, 2017'nin ödülleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunun, firmaların 2016 performansını da yansıttığını söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti:
"Ülkemizin en zor yılında böyle bir gayret ortaya koyan firmalarımızın, 2017'yi çok daha iyi şartlarda tamamladıklarına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz yıl, sizlerden daha fazla gayret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, daha fazla atılım bekliyorum. Bırakınız durmaya, yavaşlamaya dahi tahammülümüzün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Milletler, ihtiyaçları olduğu dönemlerde kendileri için fedakarlık yapanları, en ön safta mücadele edenleri asla unutmaz, bunu böyle bilelim. Biz de ülkesi ve milleti için daha çok üretecek olan hiçbir sanayicimizi, daha çok koşturacak olan hiçbir ticaret erbabımızı unutmayacağız."
- "İş dünyasını yakından takip ediyorum"
İş dünyasını yakından takip ettiğini dile getiren Erdoğan, 2018'de gözünün yine iş dünyasının üzerinde olacağını kaydetti. Erdoğan, "Aldığım her güzel haber gibi her üzüntü verici gelişme de zihnimde ve kalbimde yerini alacaktır. Ben sizlere güveniyorum." diye konuştu.
Çığ altında kalarak şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.
Erdoğan, konuşmasının sonunda, Ankara Sanayi Odası'nın 54. yıl ödüllerini kazanan firmaları ve iş adamlarını tebrik etti
- Törenden notlar
Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ile eski Bakan Zafer Çağlayan katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde Bakan Tüfenkci, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Özdebir katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından ASO'nun 54. kuruluş yılında verilen 54 ödül sahiplerine takdim edildi.
(Bitti)
(AA)
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