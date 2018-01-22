Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni

Son Güncelleme 39 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:48 |39 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (4) - "(Zeytin Dalı Harekatı) Dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır" - "Ülkesini seven, milletine aşkla, sevgiyle, samimiyetle hizmet eden, 2023 hedeflerimize gönülden bağlı, kendi geleceğini devletinin geleceğinden ayrı görmeyen iş adamlarımızla birlikte inşallah daha nice zaferlere birlikte yürüyeceğiz" - "(İş adamlarına) İçinde bulunduğumuz yıl, sizlerden daha fazla gay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bölgesel ve küresel krizlerin arasında, ekonomisi için kendine korunaklı bir alan oluşturmayı başardığını, bu sayede en ağır saldırıların bile üstesinden kısa sürede gelip 2023 hedeflerine odaklanılabildiğini söyledi. Bunun en çarpıcı örneğinin15 Temmuz darbe girişimi olduğuna işaret eden Erdoğan, darbe gecesi sabaha kadar tankların, helikopterlerin, uçakların, silahların karşısında aslanlar gibi mücadele eden vatandaşların, ilk iş gününden itibaren döviz bürolarına akın ettiğini, birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 milyarlık dövizin Türk lirasına çevrildiğini hatırlattı. "Bu millet asil bir millet, bu millet karakterli bir millet. Kendi parasını belirleyici bir para konumuna getirmek çok önemli bir şey." diyen Erdoğan, artık yerli ve milli parayla uluslararası ticarete başlandığını, bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, savunma sanayisinde, enerji sektöründe bunun adımlarının atılmaya devam ettiğini belirterek, "Şimdi ülke adı vermeyeceğim, inşallah yakın bir zamanda onu da duyacaksınız. Ciddi manada, yoğun bir şekilde bu rakamlar devreye giriyor. Türk lirası, uluslararası bir para birimi olarak devrede olacak. Aynı şekilde o ülkelerin parası da." diye konuştu. Türkiye'nin Rusya'dan, S-400'lerle ilgili Rus rublesiyle bir kredi aldığını anımsatan Erdoğan, aradaki güvenin, ekonomik güvenin, iki ülkeyi farklı yerlere taşıdığını vurguladı. Erdoğan, "İnşallah bu süreç, çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek." ifadesini kullandı. - "Türkiye ekonomide güçlü olduğu bir dönemde" Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Bugünlerde tüm dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu hamdolsun, inşallah başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır." dedi. Türkiye'nin, ekonomide güçlü olduğu bir dönemde bu adımı attığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Herkes, Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için, demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunu biliyor. Ankara Sanayi Odası'nın bu toplantısı vesilesiyle girdiğimiz tüm mücadelelerde desteklerini yanımızda bulduğumuz iş dünyamıza teşekkür borcumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesini seven, milletine aşkla, sevgiyle, samimiyetle hizmet eden, 2023 hedeflerimize gönülden bağlı, kendi geleceğini, devletinin geleceğinden ayrı görmeyen iş adamlarımızla birlikte inşallah daha nice zaferlere birlikte yürüyeceğiz."

Erdoğan, iş adamlarıyla dünyayı karış karış gezdiklerini, her ülkenin potansiyelini en azami derecede kullanabilecekleri yolları, yöntemleri araştırdıklarını, güçlü bağlantılar kurduklarını dile getirdi. - "İleri geri konuşan hiç kimseye aldırmıyoruz" İş adamlarının kazancının, Türkiye'nin kazancı olduğunu bildikleri için bu konuda ileri geri konuşanlara aldırmadıklarını vurgulayan Erdoğan, siyaset diplomasisini, ekonomi diplomasisiyle taçlandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bugün verilecek ödüllerin, 2017'nin ödülleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunun, firmaların 2016 performansını da yansıttığını söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti: "Ülkemizin en zor yılında böyle bir gayret ortaya koyan firmalarımızın, 2017'yi çok daha iyi şartlarda tamamladıklarına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz yıl, sizlerden daha fazla gayret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, daha fazla atılım bekliyorum. Bırakınız durmaya, yavaşlamaya dahi tahammülümüzün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Milletler, ihtiyaçları olduğu dönemlerde kendileri için fedakarlık yapanları, en ön safta mücadele edenleri asla unutmaz, bunu böyle bilelim. Biz de ülkesi ve milleti için daha çok üretecek olan hiçbir sanayicimizi, daha çok koşturacak olan hiçbir ticaret erbabımızı unutmayacağız."