Ankara tiftiğinin sof kumaşa yolculuğu sergilenecek

Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan Ankara sof kumaşı ve tarihçesine ilişkin detaylar, "Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi" adlı sergiyle başkentlilerle buluşacak.
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve Rahmi M. Koç Müzesi Ankara iş birliğiyle yarın Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılacak sergide, Ankara ile özdeşleşen sof kumaşından ürünler ve tarihi anlatılacak.
Serginin tanıtımında AA muhabirine konuşan VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, sof kumaşının Ankara keçisinin tiftiğinden üretilen bir kumaş olduğunu söyledi.
Yenişehirlioğlu, bu kumaşın 15'inci yüzyıldan itibaren yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, "Biz, bu sergiyi düzenlerken öncelikle keçiyi ve yünü tanıtalım, yünün doğal boyalardan nasıl boyandığı, kumaşlar nasıl üretiliyor onları gösterelim istedik." diye konuştu.
Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Etnografya Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında bulunan sof kumaşlar ve tiftikten üretilmiş çeşitli eserlere yer verileceğini belirten Filiz Yenişehirlioğlu, "İlk defa bu kapsamda Ankara'da bir sergi açılıyor ve ilk defa 18'inci yüzyılda yapılmış Hollanda Rijksmuseum'daki 'Ankara Manzarası' adlı tablonun orijinali Türkiye'ye geliyor ve başkentlilerle buluşuyor." dedi.
- 148 ürün sergilenecek
VEKAM direktörlerinden Gözde Çerçioğlu Yücel de sergide 148 ürünün yer alacağını belirterek, yönetmenliğini Kerime Senyücel'in yaptığı 2 belgeselin gösteriminin olacağını söyledi.
Çerçioğlu, başkentlilerin bu belgesellerde Ayaş ilçesinde bulunan yetiştirme çiftliğindeki tiftik örgü ürünlerinin oluşması ile tiftik dokumacılığı geleneğinin kese ve kuşak üretimiyle sürdüğü Tosya'daki tiftik dokumacılarını izleyebileceklerini dile getirdi.
"Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi" adlı sergi, 16 Eylül'e kadar gezilebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Lütfen evlen benimle!
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum