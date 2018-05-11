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Ankara tiftiğinin sof kumaşa yolculuğu sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan Ankara sof kumaşı ve tarihçesine ilişkin detaylar, "Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi" adlı sergiyle başkentlilerin beğenisine sunulacak

Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan Ankara sof kumaşı ve tarihçesine ilişkin detaylar, "Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi" adlı sergiyle başkentlilerle buluşacak.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve Rahmi M. Koç Müzesi Ankara iş birliğiyle yarın Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılacak sergide, Ankara ile özdeşleşen sof kumaşından ürünler ve tarihi anlatılacak.

Serginin tanıtımında AA muhabirine konuşan VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, sof kumaşının Ankara keçisinin tiftiğinden üretilen bir kumaş olduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, bu kumaşın 15'inci yüzyıldan itibaren yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, "Biz, bu sergiyi düzenlerken öncelikle keçiyi ve yünü tanıtalım, yünün doğal boyalardan nasıl boyandığı, kumaşlar nasıl üretiliyor onları gösterelim istedik." diye konuştu.

Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Etnografya Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında bulunan sof kumaşlar ve tiftikten üretilmiş çeşitli eserlere yer verileceğini belirten Filiz Yenişehirlioğlu, "İlk defa bu kapsamda Ankara'da bir sergi açılıyor ve ilk defa 18'inci yüzyılda yapılmış Hollanda Rijksmuseum'daki 'Ankara Manzarası' adlı tablonun orijinali Türkiye'ye geliyor ve başkentlilerle buluşuyor." dedi.

- 148 ürün sergilenecek

VEKAM direktörlerinden Gözde Çerçioğlu Yücel de sergide 148 ürünün yer alacağını belirterek, yönetmenliğini Kerime Senyücel'in yaptığı 2 belgeselin gösteriminin olacağını söyledi.

Çerçioğlu, başkentlilerin bu belgesellerde Ayaş ilçesinde bulunan yetiştirme çiftliğindeki tiftik örgü ürünlerinin oluşması ile tiftik dokumacılığı geleneğinin kese ve kuşak üretimiyle sürdüğü Tosya'daki tiftik dokumacılarını izleyebileceklerini dile getirdi.

"Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi" adlı sergi, 16 Eylül'e kadar gezilebilecek.

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