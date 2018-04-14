Ankara Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı

BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 190'a yakın film gösterilecek. İlk kez 1988'de "Ankara Film Şenliği" adıyla gerçekleştirilen ve başlangıcından itibaren Türk sinemasının gelecek kuşaklarını desteklemeyi amaç edinen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarışmaları düzenlenecek, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği verilecek. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festival, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkat çeken en özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçkiyi içeriyor. İmza günleri ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festivalin "Dünya Sineması" seçkisinde Retrospektif: Kenji Mizoguchi, Anısına, Her Daim Genç: 68 Sineması, Komik-i Kıta Avrupa, Aktarmasız Avustralya, Uzak Köşeler, Dünya Festivallerinden, Berlin Ekspresi, Konumuz Sinema bölümleri yer alacak.

- "Biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi" Festival Direktörü İnci Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Festival biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi. Bu yıl festivale ilgi yüksek. Nasıl sevindik anlatamam. İşte burada bütün emeğinin karşılığını alıyorsun. Bu çok sevindirici bizim için." dedi. Festivalin açılış töreni ile başlayacağına işaret eden Demirkol, bu törende "Aziz Nesin Emek Ödülü"nün Menderes Samancılar'a, "Sanat Çınarı Ödülü"nün Rüştü Asyalı'ya ve "Kitle İletişimi Ödülü"nün de "Sinecine" isimli sinema araştırmaları dergisine verileceğini bildirdi. - 190'a yakın film gösterilecek Demirkol, açılış töreninin ertesi günü başlayacak gösterimlerde 190'a yakın filmin sanatseverlerle buluşturulacağını vurguladı. Festivale ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Demirkol, "Bu yıl ilk günden çok hızlı bir bilet satışı oldu. Örneğin belgesel yarışma bölümünün çok seyircisi yoktu ama şimdi gördük ki dolmuş. İki gösterim tamamen dolmuş, diğeri de dolmak üzere." ifadesini kullandı.

Retrospektif bölümünde gösterilecek Kenji Mizoguchi filmlerine dikkati çeken Demirkol, Japonya'nın en eski, usta yönetmenlerinden Mizoguchi'nin filmlerinin Japonya Büyükelçiliğinin desteğiyle Türkiye'de ilk kez beyaz perdede gösterileceğini dile getirdi. Demirkol, festival kapsamında Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk, Alper Saldıran'ın imza günlerinin de yapılacağını belirtti. - "Ankara festivallerinin en büyük problemi sponsor" Uluslararası Film Festivallerinde sponsor desteğinin önemine dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti: "Aslında müzik, caz gibi bütün festivalleri yapan arkadaşlar bu konuda oldukça deneyimli. Burada bir sıkıntı yok. Bence Ankara festivallerinin en büyük problemi sponsor. Bütün sponsor parası İstanbul'a gider. Tabii ne kadar çok paranız olursa olayı o kadar büyütebiliyorsunuz. Biz de film gösteriyoruz ama daha çok paramız olsa daha çok insan çağırırız. Türk sanatçılarıyla, yabancı sanatçılarla daha çok karşılıklı etkileşim içinde oluruz. Bu konularda tabii bir parça daha geride kalıyoruz ama dilerim ki onlar da aşılır.