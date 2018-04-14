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Ankara Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19-29 Nisan'da gerçekleştirilecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl 190'a yakın film gösterilecek - Festival Direktörü Demirkol: - "Festival biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi. Bu yıl festivale ilgi yüksek. Nasıl sevindik anlatamam. İşte burada bütün emeğinin karşılığını alıyorsun. Bu çok sevindirici bizim için" - "Ankara festivallerinin en büyük problemi sponsor" - "Bütün seyircileri festivalimize bekliyoruz. Çünkü her şeyden önce başka hiçbir yerde seyredemeyecekleri filmleri izleyebilecekler"

BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 190'a yakın film gösterilecek.

İlk kez 1988'de "Ankara Film Şenliği" adıyla gerçekleştirilen ve başlangıcından itibaren Türk sinemasının gelecek kuşaklarını desteklemeyi amaç edinen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarışmaları düzenlenecek, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği verilecek.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festival, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkat çeken en özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçkiyi içeriyor.

İmza günleri ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festivalin "Dünya Sineması" seçkisinde Retrospektif: Kenji Mizoguchi, Anısına, Her Daim Genç: 68 Sineması, Komik-i Kıta Avrupa, Aktarmasız Avustralya, Uzak Köşeler, Dünya Festivallerinden, Berlin Ekspresi, Konumuz Sinema bölümleri yer alacak.

- "Biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi"

Festival Direktörü İnci Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Festival biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi. Bu yıl festivale ilgi yüksek. Nasıl sevindik anlatamam. İşte burada bütün emeğinin karşılığını alıyorsun. Bu çok sevindirici bizim için." dedi.

Festivalin açılış töreni ile başlayacağına işaret eden Demirkol, bu törende "Aziz Nesin Emek Ödülü"nün Menderes Samancılar'a, "Sanat Çınarı Ödülü"nün Rüştü Asyalı'ya ve "Kitle İletişimi Ödülü"nün de "Sinecine" isimli sinema araştırmaları dergisine verileceğini bildirdi.

- 190'a yakın film gösterilecek

Demirkol, açılış töreninin ertesi günü başlayacak gösterimlerde 190'a yakın filmin sanatseverlerle buluşturulacağını vurguladı.

Festivale ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Demirkol, "Bu yıl ilk günden çok hızlı bir bilet satışı oldu. Örneğin belgesel yarışma bölümünün çok seyircisi yoktu ama şimdi gördük ki dolmuş. İki gösterim tamamen dolmuş, diğeri de dolmak üzere." ifadesini kullandı.

Retrospektif bölümünde gösterilecek Kenji Mizoguchi filmlerine dikkati çeken Demirkol, Japonya'nın en eski, usta yönetmenlerinden Mizoguchi'nin filmlerinin Japonya Büyükelçiliğinin desteğiyle Türkiye'de ilk kez beyaz perdede gösterileceğini dile getirdi. Demirkol, festival kapsamında Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk, Alper Saldıran'ın imza günlerinin de yapılacağını belirtti.

- "Ankara festivallerinin en büyük problemi sponsor"

Uluslararası Film Festivallerinde sponsor desteğinin önemine dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti:

"Aslında müzik, caz gibi bütün festivalleri yapan arkadaşlar bu konuda oldukça deneyimli. Burada bir sıkıntı yok. Bence Ankara festivallerinin en büyük problemi sponsor. Bütün sponsor parası İstanbul'a gider. Tabii ne kadar çok paranız olursa olayı o kadar büyütebiliyorsunuz. Biz de film gösteriyoruz ama daha çok paramız olsa daha çok insan çağırırız. Türk sanatçılarıyla, yabancı sanatçılarla daha çok karşılıklı etkileşim içinde oluruz. Bu konularda tabii bir parça daha geride kalıyoruz ama dilerim ki onlar da aşılır.

Bütün seyircileri festivalimize bekliyoruz. Çünkü her şeyden önce başka hiçbir yerde seyredemeyecekleri filmleri izleyebilecekler. Bir de bu festivallerin başka bir atmosferi oluyor, onu da görmek çok güzel. Bence bu festivali kaçırmasınlar."

- En iyi filmler seçilecek

Festivalin her yıl en heyecanlı bölümlerinden biri olan "Ulusal Uzun Film Yarışması"nda yönetmen Barış Pirhasan'ın başkanlığında, oyuncular Songül Öden, Güven Kıraç, yazar Şebnem İşigüzel ve görüntü yönetmeni Meryem Yavuz'dan oluşan seçici kurul, filmleri seyircilerle birlikte izleyip değerlendirilecek.

Filmler arasında Türk sinemasının usta yönetmenleri Onur Ünlü, Tayfun Pireselimoğlu ve Ümit Ünal'ın yeni filmleri de yer alıyor. Gösterimler, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleştirilecek. Yarışmada "En İyi Film Ödülü"nü alan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine ise 10 bin lira ödül verilecek.

Festival programına ilişkin detaylı bilgi, "www.filmfestankara.org.tr" adresinde yer alıyor. Biletler ise Büyülü Fener Sineması ile https://www.biletinial.com'da satışa sunuluyor.

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29. Ankara Uluslarası Film Festivali Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Festival Direktörü İnci Demirkol Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema

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