Ankara Üniversitesi Rektörü ve akademisyenleri ASO 1. OSB’yi ziyaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Akıllı Sistemler Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (ASTAM) yöneticileri, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’la birlikte Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve ASTAM yöneticileri, ASO 1.OSB’yi ziyaret etti. Ziyarete, Ankara Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyen ile Ankara’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı. Toplantının ev sahipliğini yapan ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer alan ASO 1.OSB’nin tam kapasite çalışan 333 fabrika ve oluşturduğu 40 bin kişilik istihdamla önemli bir sanayi şehri olduğunu kaydetti. OSB’lerin, ülkemizin kalkınması ve ekonomik büyümesinde önemli katkısı olduğunu vurgulayan Akdaş, planlı sanayileşme için OSB’lerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu, avantajları ve genişleme sahasıyla ilgili detaylı bilgiler veren Başkan Akdaş, ASO 1. Yönetim Kurulu olarak bölge sanayisinin gelişimini sağlamak amacıyla var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Bölgede yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Akdaş, ”Bölge Yönetimi olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem veriyoruz. Bünyemizde faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve OSB Anaokulu’nda yaklaşık 2800 öğrencimiz eğitim görmektedir. Amacımız, sanayicinin, nitelikli, donanımlı çalışanlara olan ihtiyacını karşılamak. Bölge İdaresi olarak sanayi ve teknoloji eğitimini bölgemizde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda sanayicimizin en fazla nitelikli personele ihtiyacı olduğunu gördük bu nedenle üniversite- sanayi işbirliği bizim olmazsa olmazlarımız arasında. Ankara Üniversitesi ile yapacağımız işbirliği sanayicilerimize büyük avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise yaptığı konuşmada toplumun can damarı olan sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de öneminin giderek arttığını vurguladı. ASO 1.OSB’de yer alan eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen İbiş, sektör temsilcileri ile akademisyenlerin daha fazla bir araya gelerek problemleri ve çözümlerini doğrudan tartışıp, yeni projeler geliştirmelerini hedeflediklerini kaydetti.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da Akıllı Sistemler Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sarıtoprak, merkezin bilimsel araştırmalar yaparak, bu konuda etkinlik gösteren kamu, sanayi ve özel sektör firmalarına danışmanlık desteği verip gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından akademisyenler, bölgede yer alan Akdaş Döküm ve ASO Teknik Koleji’ni ziyaret etti.