Ankara Vali Yardımcısı Bozdemir Kızılcahamam’da

Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in konuğu olarak ilçedeki tarihi be turistik alanları gezdi.
Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, temaslarda bulunmak üzere Kızılcahamam’a geldi. İlk olarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i makamında ziyaret eden Bozdemir’e Güney tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra ilçedeki yatırımları yerinde görmek isteyen Bozdemir’e Güney ve Kızılcahmam Kaymakamı Mehmet Yıldız tarafından yapımı tamamlanan Jeopark Müzesi ile Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı gezdirildi. Güney, mini gezi sırasında Bozdemir’e yatırımlar hakkında bilgi verdi.
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