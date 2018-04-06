HABER

Ankara Vali Yardımcısı Bozdemir Kızılcahamam’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:15 | Son Güncelleme

Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in konuğu olarak ilçedeki tarihi be turistik alanları gezdi.Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, temaslarda bulunmak üzere Kızılcahamam’a geldi.

Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in konuğu olarak ilçedeki tarihi be turistik alanları gezdi.
Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, temaslarda bulunmak üzere Kızılcahamam’a geldi. İlk olarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i makamında ziyaret eden Bozdemir’e Güney tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra ilçedeki yatırımları yerinde görmek isteyen Bozdemir’e Güney ve Kızılcahmam Kaymakamı Mehmet Yıldız tarafından yapımı tamamlanan Jeopark Müzesi ile Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı gezdirildi. Güney, mini gezi sırasında Bozdemir’e yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
Kayınpeder damadına aşık oldu!Kayınpeder damadına aşık oldu!
Erken seçim lobisi!Erken seçim lobisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.