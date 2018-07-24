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Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağını açıkladı.

Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların, saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirilmiştir" denildi.


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Ankara Valiliği kontrollü patlama

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