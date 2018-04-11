Ankara Valiliği, Yenimahalle metro istasyonunda elektrik panosundan kaynaklı bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün sabah saat 08.10 sularında Yenimahalle ilçesinde bulunan Hastane metro istasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana geldiği belirtilerek, "İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.