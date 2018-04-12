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Ankara Valiliğinden ATO seçimlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Valilikten 14 Nisan'daki seçimde ATO mensuplarının huzur ve güven ortamında oylarını kullanabilmeleri için ATO Congresium binası ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındığı duyuruldu

Ankara Valiliğinden, Ankara Ticaret Odası (ATO) mensuplarının huzur ve güven ortamında oylarını kullanabilmeleri için ATO Congresium binası ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ATO meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin 14 Nisan 2018 Cumartesi günü ATO Congresium binasında gerçekleştirileceği belirtildi.

ATO mensuplarının huzur ve güven ortamında oylarını kullanabilmeleri için bina ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirilen açıklamada, ATO üyeleri veya temsilcilerinin, geçerli kimlik belgelerini ve temsil yetkisini gösteren belgeyi ibraz etmelerinin ardından oy kulanabilecekleri, kimlik belgesi ve yetki belgesi olmayan kişilerin sandık alanına alınmayacağı kaydedildi.

Ruhsatlı silahlar dahil her türlü ateşli silahlar, kesici, delici aletler ile çantaların oylama alanına alınmayacağı belirtilen açıklamada, oy kullanmak üzere gelenlerin araçlarını bina yanındaki 2170'inci Sokak üzerinde bulunan otoparka park edecekleri, oy kullanacak üyelerin, ATO Congresium binasındaki sandık alanlarına A ve B kapılarından giriş yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, oy kullanma işlemi tamamlanan üyelerin sandık alanında beklemesine izin verilmeyeceği bildirildi.

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