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Ankara Valiliğinden "siyah minibüs" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, öğretmenleri siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını belirterek daha dikkatli olmaları yönünde yazıyla uyaran Yenimahalle İlçesi Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Tosunöz hakkında inceleme başlattı

Ankara Valiliği, öğretmenleri siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını belirterek daha dikkatli olmaları yönünde yazıyla uyaran Yenimahalle İlçesi Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz hakkında "gerekli araştırma ve incelemeyi yapmadan, sıralı amirlerine ve güvenlik güçlerine bilgi vermeden, öğretmen ve öğrenci velilerini korku ve paniğe sevk edecek şekilde yazı yazdığı" gerekçesiyle inceleme başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tosunöz’ün, kendisine gelen bir telefon bilgisi üzerine siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını ifade ederek öğretmenleri daha dikkatli olmaları için bir yazı ile uyardığının tespit edildiği kaydedildi.

Okul Müdürlüğünün yazısında bahsi geçen araç ile ilgili yapılan araştırmada söz konusu aracın bir veliye ait olduğu bildirilen açıklamada, "Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz'ün, gerekli araştırma ve incelemeyi yapmadan, sıralı amirlerine ve güvenlik güçlerine bilgi vermeden, öğretmen ve öğrenci velilerini korku ve paniğe sevk edecek şekilde yazı yazdığı anlaşılmıştır. Endişe ve korkuya yol açan bu durum ile ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, inceleme sonucu hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceği aktarıldı.

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