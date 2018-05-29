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Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği tarafından Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş, 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış" denildi.  Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin Ankara Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Ankara Valiliği tarafından Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş, 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış" denildi.

Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin Ankara Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "29 Mayıs 2018 Salı günü ilimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş,
Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış, Polatlı İlçesi Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde tarımsal alanlarda hasar meydana gelmiştir."

Görüntü dökümü

-Naciye Çalışkan'ın hayatını kaybettiği yerden görüntü

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