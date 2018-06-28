Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri

Ankara Valiliğinden, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara sakin ve güvenli sınav ortamı temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtilerek, bu hafta sonu okul ile kamu binalarının çevrelerine hiçbir vasıta park edilmesine izin verilmeyeceği, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerince de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sınavın güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve gençlerin hedefledikleri sonuçları almaları için sınavın yapılacağı 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinden bir önceki gün ile sınavın bitimine kadar olan süre içinde sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği belirtildi.

Sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceği ve binaların çevresi ile yol güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin polis ile jandarma tarafından önceden planlanacağı belirtilen açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı ifade edildi.