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Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

Sınavın yapılacağı okul ile kamu binalarının bahçe ve çevresine bu hafta sonunda hiçbir vasıtanın park etmesine izin verilmeyecek - Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacak ve sorumluluk alanlarındaki tüm yollar trafiğe açık tutulacak

Ankara Valiliğinden, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara sakin ve güvenli sınav ortamı temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtilerek, bu hafta sonu okul ile kamu binalarının çevrelerine hiçbir vasıta park edilmesine izin verilmeyeceği, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerince de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sınavın güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve gençlerin hedefledikleri sonuçları almaları için sınavın yapılacağı 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinden bir önceki gün ile sınavın bitimine kadar olan süre içinde sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği belirtildi.

Sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceği ve binaların çevresi ile yol güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin polis ile jandarma tarafından önceden planlanacağı belirtilen açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı ifade edildi.

Belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesinin önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YKS'ye katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 30 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 1 Temmuz Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde hizmet vermek üzere açık tutulması, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin önceden planlanması gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır. Her kademedeki personelin ve vatandaşlarımızın, öğrencilerimize sakin bir sınav ortamı oluşturulması ve gerekli tedbirlerin önceden alınması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle sınava girecek tüm gençlerimize Ankara Valiliği olarak başarılar dileriz."

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